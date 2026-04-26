中職》第6局猛攻灌進7分 富邦扳倒中信、勝率重回5成

富邦扳倒中信，勝率重回5成。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際金控大戰，富邦悍將在6局下一輪猛攻，足足打了12人次灌進6分，最終就以8：5擊敗中信兄弟，富邦中止3連敗，勝率重回5成，兄弟中止3連勝。

此役3局下兄弟靠3安先馳得點，兄弟先發洋投黎克前5局未失分，關鍵出現在6局上，黎克先四壞保送洋砲邦力多，再被王勝偉擊出德州安打，形成無人出局一、二壘有人，此時兄弟換投，由左投錢可倫登板救火。

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王勝偉。（記者廖耀東攝）

面對錢可倫， 王苡丞短打點成內野小飛球，球落地後眼見有機會滾出三壘邊線形成界外球，錢可倫在界內急忙用手套撿起球形成內野安打，同時富邦中止得點圈有人19打數0安打的困境，無人出局滿壘，張洺瑀擊出內野滾地球打下追平分。

接著，戴培峰擊出中外野方向不營養飛球，但落點巧妙形成安打進帳超前分，李宗賢擊出三壘滾地球，三壘手王威晨傳本壘抓跑者已來不及，富邦再添1分形成3：1領先，孔念恩敲出1分打點安打，兄弟再換投，蔡齊哲登板也壓不住陣腳，他保送張育成、邦力多掉1分，再被王勝偉擊出2分打點安打，富邦單局灌進7分鎖定勝局，中信一路苦追依舊飲恨落敗。

6局上王勝偉單局敲出兩支安打，以42歲又25天寫下中職史上單局敲雙安的最年長紀錄，原紀錄為前兄弟象林易增，在2000年6月10日對統一獅單局敲雙安，當時林易增年紀為40歲又191天。王勝偉扮演攻勢發動機，單場敲2安貢獻2分打點，跑回1分，獲選單場MVP，鈴木駿輔先發6局失3分拿下本季第2勝。

悍將先發投手鈴木駿輔。（記者廖耀東攝）

悍將終結者曾峻岳。（記者廖耀東攝）

富邦扳倒中信，勝率重回5成。（記者廖耀東攝）

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