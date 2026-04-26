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中職》單週雙破「人瑞級紀錄」 王勝偉暢談養生之道

2026/04/26 22:18

王勝偉。（記者廖耀東攝）王勝偉。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天富邦悍將靠42歲老將王勝偉，在6局上敲出兩支安打點燃單局7分攻勢，最終富邦就以8：5擊敗中信兄弟，王勝偉相隔697天再度獲選單場MVP。

王勝偉在22日對樂天桃猿8局上代打轟陽春砲，以42歲又21天寫下中職史上代打開轟最年長紀錄，今天單局擊出兩支安打，以42歲又25天締造中職史上單局敲雙安最年長紀錄，原紀錄為2000年6月10日林易增的40歲又191天，王勝偉單週雙破「人瑞級紀錄」實屬不易。

今天賽後富邦總教練後藤光尊表示，因為王勝偉狀況好才讓他上一軍，很高興他能有穩定的輸出，今天6局上王勝偉安打帶動全隊打線，他在球隊價值可以讓年輕球員學習，是很好的模範。

事實上，王勝偉6局上第一支是德州安打，打得並不扎實，他說，昨天上場代打，其實打得很扎實，只是球運沒有站在他這裡，今天安打有把氣勢帶上來，比賽就是這樣子，這場比賽隊友好幾支安打也都打得不扎實，但都幸運形成安打。

單週雙破紀錄，王勝偉說，「真的喔？我沒有特別注意這些紀錄耶，有上場機會才能創造這些紀錄，要感謝教練團和隊友，全隊攻勢串聯才能達成這項紀錄。」

王勝偉將近700天後再度獲選單場MVP，他先嚴肅地說，「還好啊，沒有很久啊！」隨後他才放聲大笑說，「真的有點久啦！」

談到養生之道，王勝偉說，「十幾年前就在思考，怎麼樣讓自己的職業生涯更長久，在身體塑造、飲食、睡眠各方面都改變很多，很多人可能會認為說，去年做了什麼改變，今年才會不同，其實很多東西都是累積的，你要有好的身體狀態，一定要花3到5年去強化身體素質，這個觀念是很多年輕球員必須去思考的。」

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