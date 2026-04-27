NBA季後賽》溫班亞瑪復出27分、7火鍋狂數據 馬刺大逆轉拓荒者聽牌

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在西部季後賽首輪G4復出，攻下27分、11籃板、7火鍋、4抄截，率領馬刺克服19分落後，以114：93逆轉拓荒者，系列賽以3：1率先聽牌。

溫班亞瑪因第二戰在比賽中重摔，進入腦震盪協議中，第三場沒有出賽，但馬刺靠著卡瑟爾（Stephon Castle）和哈波（Dylan Harper）聯手拿60分，以120：108逆轉拓荒者。

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馬刺今天G4在第二節被打出33：18攻勢，上半場打完以41：58落後拓荒者，但第三節靠著溫班亞瑪、福克斯（De\'Aaron Fox）聯手率隊連拿13分將比分追近，兩隊進入拉鋸戰，溫班亞瑪、福克斯在決勝節接連跳出來砍分，單節打下40：19的狂潮，將比分擴大至雙位數為勝負定調。

馬刺先發有4人得分達雙位數，福克斯繳28分、7助攻，卡瑟爾拿16分，瓦賽爾（Devin Vassell）11分，至於拓荒者主力阿夫迪賈（Deni Avdija）手感復甦，14投8中拿全隊最高26分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿20分，但第四節沒人守住領先，敗下陣來，球隊也陷入淘汰邊緣。

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