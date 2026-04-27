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足球》高雄Attackers FC乙級封王 晉升企甲寫下隊史重要里程碑

2026/04/27 07:27

高雄Attackers FC乙級封王晉級企甲（球隊提供）高雄Attackers FC乙級封王晉級企甲（球隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣乙級足球聯賽關鍵戰役登場，高雄Attackers FC於主場楠梓足球場迎戰新北航源輔大，雙方上演激烈攻防，可惜最終以0：1落敗，但仍以聯賽冠軍之姿晉級下賽季企業甲級足球聯賽，為隊史寫下重要里程碑。

比賽開局，高雄Attackers FC一度出現節奏上的小亂流，不過隨即穩住陣腳，與新北航源輔大展開你來我往的攻防戰，上半場雙方皆未能突破對方防線，以0：0進入中場休息。易邊再戰，第62分鐘戰局出現變化，高雄Attackers FC門將在對手前場壓迫下發生失誤，新北航源輔大把握機會破門得手，高雄Attackers FC陷入0：1落後。落後後球隊積極展開反攻，楊宗益曾在一次快速反擊中攻破球門，可惜因越位在先，進球未被判定，錯失扳平良機。最終終場哨音響起，高雄Attackers FC以0：1吞下敗仗，未能在主場以勝利作收。不過本場比賽結果並未影響整體排名，球隊已提前鎖定聯賽第一，成功晉級企業甲級聯賽。

回顧本季，高雄Attackers FC球隊表示，在競爭激烈的乙級聯賽中，球員靠著穩定且成熟的攻守體系一路保持競爭力，關鍵時刻更具備把握機會的能力，最終脫穎而出，儘管此戰留下些許遺憾，但以第一名之姿升級企甲，仍為本季畫下最具意義的句點。

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