MLB》李灝宇敲生涯首轟太興奮！教頭逗趣回應當下想法：不要跑過頭...

〔體育中心／綜合報導〕效力底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今天敲出生涯在大聯盟的第1發全壘打，他除了提到自己的開轟的心得之外，總教練辛奇（A.J. Hinch）還針對繞壘發生的有趣事件做出回應。

李灝宇今天並未先發，但在7局上半紅人換上左投莫爾（Sam Moll）時上場代打，他相中90.7英里（約146公里）的外角高伸卡球，一棒打出中外野方向的全壘打牆外，生涯首轟出爐，成為自郭泓志、胡金龍、林子偉與張育成外，第5位且同時也是最年輕在最高殿堂開轟的台灣球員。

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今天賽後接受訪問的李灝宇，提到自己曾想像過打出首轟的那一刻，「我每次夢想著我是以先發身分打出去的，也因為這是代打敲出去的，所以更加與眾不同。不過能夠代打上陣還開轟對我來說真的太讚了，讓我可以展現給總教練看，即便我沒有先發，我依舊在場下隨時準備上場打擊。」

有趣的是，李灝宇在確定球越過全壘打牆後，也做出非常振奮的動作，繞壘的速度甚至還讓前位跑者托瑞斯（Gleyber Torres）與三壘指導教練柯拉（Joey Cora）示意他慢下來。

對此老虎隊總教練辛奇逗趣表示，他腦中跳出來的第1個念頭就是希望李灝宇不要跑超過托瑞斯，「他跑得有點快，我希望他能享受其中。我也很愛他投入在比賽的程度，或許是我們從落後逆轉反超的緣故，這大概是他第1次真正感受到自己幫助球隊幹了大事。」

而李灝宇回憶起這件繞壘的趣事也說：「我當時太開心了，所以我沒有特別注意當時跑得太快，這個時刻對我來說真的很高興。」

而官網撰文寫道，李灝宇的首轟球最終有向球迷拾回，而當被問到這顆球會如何做處理時，他說：「我要怎麼做？當然是把它跟寶貝一樣收藏起來。」

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