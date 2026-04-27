MiLB》新星林盛恩先發4.1局無關勝敗 台灣英雄沙子宸連3場挨轟

林盛恩、沙子宸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕效力辛辛那提紅人1A的台灣新星林盛恩，今年起告別二刀流身分專職投手，並在今天對上馬林魚1A掛帥先發，主投4.1局失2分無關勝敗。

首局林盛恩控球較偏差，連投4顆壞球保送開局，所幸連抓3個出局數化解危機，2、3兩局更是投出6上6下，4局下半雖然也是保送首名打者，但先是讓馬林魚農場第11名新秀的3棒薩拉斯（Andrew Salas）出局，隨後捕手成功阻殺試圖盜二壘的跑者，最後解決掉曾在2023年來台打U18世界盃的莫蘭多（PJ Morlando），送出變相的3上3下。

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然而來到5局下半，縱使林盛恩讓第1位打者擊出滾地球出局，但接連被6到9棒敲出安打失掉1分，即便紅人隨後啟用牛棚換上農場第27名的維拉法納（Deivi Villafana），但也被擊出高飛犧牲打失掉分數，不過最後仍順利拿下第3出局將傷害降低。

林盛恩今天用64球投完4.1局，其中41顆為好球，被敲出4支安打失掉2分無關勝敗，送出3次三振與2次保送，最快球速92.8英里（約149.3公里），防禦率從賽前的5.59降至5.14，不過每局被上壘率則是從1.34略微上升來到1.36。

除了林盛恩外，今年經典賽國手、效力運動家高階1A的沙子宸今天也擔任先發，投了4.2局被敲7支安打挨轟失掉4分無關勝敗，防禦率略漲到6.50，且也是連續3場被敲全壘打。

打者部分，在老虎大聯盟層級的李灝宇今天代打敲出生涯首轟，在小熊與守護者3A的兩位台美混血好手「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），分別繳出4支1與2支0的表現。

此外，位於紅襪3A的台灣好手鄭宗哲雖有選到保送，但3個打數沒有安打進帳並吞2K；洋基高A的混血小將林台加（Tyler Wilson）今天打雙重賽，第一戰2打數1安打並選到保送，但第二戰則是3支0的表現；不過，道奇1A的台灣年輕強打柯敬賢持續維持手感，5打數繳出雙安成績單，包含1支二壘安打並選到1保送，打擊率重回三成大關。

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