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NBA季後賽》24記三分球打破隊史紀錄 綠衫軍轟垮七六人聽牌

2026/04/27 09:49

綠衫軍轟垮七六人聽牌。（美聯社）綠衫軍轟垮七六人聽牌。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在費城下起三分雨，團隊在東部季後賽首輪第4戰轟進24記三分球，寫下隊史季後賽新猷，派理查德（Payton Pritchard）替補上陣轟下32分，以128：96輕取七六人，系列賽3：1聽牌。

塞爾提克前役在塔圖姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手轟下50分帶領，以108：100踢館成功，系列賽取得2：1領先，今開賽板凳群手感火燙，派理查德單節3記三分球獨攬13分，替補端與七六人是24：0的差距，帶著34：18領先進入次節。

首節1分未得的布朗（Jaylen Brown）在第二節開始輸出，在他挹注8分帶領下，單節打出22：20攻勢，在上半場結束取得56：38優勢。

易籃後，七六人找回準星，三巨頭喬治（Paul George）、馬克西（Tyrese Maxey）與恩比德（Joel Embiid）都拿下10分，團隊此節攻下36分，但防守端也失掉39分，綠衫軍帶著95：74優勢進入決勝節，末節塔圖姆（Jayson Tatum）三分球3投3中拿下12分，不讓七六人有追分機會。

派理查德手感火燙，21投12中，包括6記三分球，拿下32分，塔圖姆挹注30分、11助攻、7籃板，布朗20分、7籃板。

七六人方面，日前接受闌尾切除手術的恩比德進帳26分、10籃板、6助攻，馬克西拿下22分、6助攻，喬治16分作收。

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