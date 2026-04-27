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MLB》響尾蛇擺脫大幅落後逆轉擊敗教士！宋成文迎大聯盟首秀

2026/04/27 11:36

塔瓦。（美聯社）塔瓦。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天與教士進行墨西哥海外賽第2戰，雖然一度面臨6分落後，但比賽後段上演絕地大反攻，最終反倒以12：7收下勝利，中止近期的2連敗。

昨日與今日兩隊都在墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México）的主場Estadio Alfredo Harp Helú進行比賽，該球場海拔高達7350英尺，比以「投手墳場」著稱的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）還要來的高（5280英尺），球場環境對於打者相對有利，昨天教士先以6：4擊敗響尾蛇奪勝。

而今天的的比賽也由教士發起進攻，2局上半靠著坎普沙諾（Luis Campusano）的長打先馳得點，3局上馬查多（Manny Machado）砲轟響尾蛇先發尼爾森（Ryne Nelson）1支兩分打點全壘打再下一城，甚至來到5上，馬查多再度重砲開轟敲出3分砲，幫助球隊5局打完取得6：0領先。

而被教士先發金恩（Michael King）封鎖前4局的響尾蛇打線也找到突破口，5局下半首名打者費南德茲（Jose Fernandez）相中紅中橫掃球開砲助隊打破鴨蛋，雖然6局上坎普沙諾也敲出陽春砲添分，不過響尾蛇下個半局的第1位打者瓦格斯（Ildemaro Vargas）敲出本季第6轟，也用煙火秀給予回應。

比賽來到7局下半，教士啟用牛棚換上摩根（David Morgan）接替金恩後，戰況開始風雲變色，雖然摩根先是抓下1出局，但響尾蛇連3棒敲安攻佔滿壘，得分機會做給第9棒的塔瓦（Tim Tawa），沒想到他鎖定紅中97.2英里（約156.4公里）的伸卡球，一棒轟出左外野方向平射的滿貫全壘打，一舉幫助球隊從大幅落後帶回比賽，也讓教士再做出投手更換派出羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）。

教士換投後，響尾蛇更開啟一波攻勢，靠著瓦格斯的二壘安打、卡洛爾（Corbin Carroll）的保送以及小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的長打帶回兩分一棒逆轉。打瘋了的響尾蛇甚至來到8局下狂灌5支安打再打下4分大局，最後由羅艾西加（Jonathan Loáisiga）守住勝利，達成這場不可思議的逆轉勝，兩隊在墨西哥海外賽以1勝1敗收場。

今天響尾蛇全隊狂敲15支安打，其中「卡仔」4打數雖苦吞2K但貢獻1安，選到1次保送並跑回1分，打擊率與OPS略降至.287與.952。

此外這場比賽還有一處亮點，就是本季以4年1500萬美元合約加盟教士的前韓職培證英雄內野手宋成文，在8局上接替失誤上壘的坎普沙諾代跑，迎來大聯盟生涯首秀，但下個半局就馬上被換下場，沒有獲得打擊機會。

宋成文今天迎來大聯盟首秀，但僅僅只有代跑沒有獲得打擊機會。（路透）宋成文今天迎來大聯盟首秀，但僅僅只有代跑沒有獲得打擊機會。（路透）

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