自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅與在地插畫家跨界合作 「TonyStan汪汪萊」主題日超萌登場

2026/04/27 10:45

「TonyStan汪汪萊」主題日超萌登場。（統一獅提供）「TonyStan汪汪萊」主題日超萌登場。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一7-ELEVEＮ獅於5/01-5/03連假期間盛大推出全新主題活動，首次攜手台南在地人氣插畫家TonyStan屎蛋唐尼跨界合作，打造充滿療癒與趣味的「TonyStan汪汪萊」狗狗主題日，邀請１號隊友們與毛小孩一起進到亞太成棒主球場同樂，感受不一樣的棒球氛圍！

以幽默趣味的畫風，廣受年輕族群喜愛的屎蛋唐尼，是台南在地相當具人氣的插畫家，透過這次的跨界聯名，特別將筆下角色與統一獅吉祥物萊恩、盈盈巧妙結合，打造專屬主視覺，並延伸設計一系列限定商品與入場贈品，更在主題日第一天要擔任開球嘉賓，無論是喜愛統一獅或屎蛋唐尼的粉絲，都絕不能錯過這次的夢幻連動。

搭配汪汪主題日，第二、第三天也相繼邀請到狗狗界明星來到球場，包含社團法人台灣偵搜犬協會與中華職棒人氣吉祥物歐告，以及IG追蹤人數高達22萬多人的網紅邊牧犬Nuts擔任活動嘉賓；球團更首度在場內規劃「汪汪寵物席」，讓球迷能攜帶心愛的毛小孩一同進場應援，享受與眾不同的觀賽體驗。凡購買寵物席的球迷，還可獲得席位專屬席位贈品，

此外，場外除了有球迷朋友們最喜愛的闖關遊戲之外，球團也特別與社團法人臺南市獸醫師公會、中華醫事科技大學寵護系及菲米利朵寵物美容學苑合作，針對狗狗們增設了「汪汪專屬應援站」，憑寵物席門票可前往兌換限量服務號碼牌，讓心愛的毛孩在球場也能進行簡易美容與健診服務。

搭配連假假期，目前三場預售票近兩萬張，歡迎所有球迷朋友踴躍進場，與毛小孩們一起來到球場度過愉快的周末時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中