NBA季後賽》溫班亞瑪領軍馬刺大逆轉拓荒者 締造一新紀錄

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在西部季後賽首輪G4復出，攻下27分、11籃板、7火鍋、4抄截，率領馬刺克服19分落後，以114：93逆轉拓荒者，系列賽以3：1率先聽牌，還寫下一紀錄。

根據ESPN資料顯示，馬刺成為NBA季後賽史上首支在上半場落後至少15分，還能在逆轉後贏對手至少15分的隊伍。而先前因進入腦震盪保護協議回歸的溫班亞瑪感謝球隊幫忙，同時怒批聯盟處理問題讓人感到失望。

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馬刺今天G4在第二節被打出33：18攻勢，上半場打完以41：58落後拓荒者，但第三節靠著溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）聯手率隊連拿13分將比分追近，兩隊進入拉鋸戰，溫班亞瑪、福克斯在決勝節接連跳出來砍分，率隊單節打下40：19的狂潮，將比分擴大至雙位數為勝負定調。

馬刺先發有4人得分達雙位數，福克斯繳28分、7助攻，卡瑟爾拿16分，瓦賽爾（Devin Vassell）11分，至於拓荒者主力阿夫迪賈（Deni Avdija）手感回溫，14投8中拿全隊最高26分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿20分，但第四節沒能守住領先，敗下陣來，球隊也陷入淘汰邊緣。

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