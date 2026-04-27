自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》溫班亞瑪領軍馬刺大逆轉拓荒者 締造一新紀錄

2026/04/27 11:18

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在西部季後賽首輪G4復出，攻下27分、11籃板、7火鍋、4抄截，率領馬刺克服19分落後，以114：93逆轉拓荒者，系列賽以3：1率先聽牌，還寫下一紀錄。

根據ESPN資料顯示，馬刺成為NBA季後賽史上首支在上半場落後至少15分，還能在逆轉後贏對手至少15分的隊伍。而先前因進入腦震盪保護協議回歸的溫班亞瑪感謝球隊幫忙，同時怒批聯盟處理問題讓人感到失望。

馬刺今天G4在第二節被打出33：18攻勢，上半場打完以41：58落後拓荒者，但第三節靠著溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）聯手率隊連拿13分將比分追近，兩隊進入拉鋸戰，溫班亞瑪、福克斯在決勝節接連跳出來砍分，率隊單節打下40：19的狂潮，將比分擴大至雙位數為勝負定調。

馬刺先發有4人得分達雙位數，福克斯繳28分、7助攻，卡瑟爾拿16分，瓦賽爾（Devin Vassell）11分，至於拓荒者主力阿夫迪賈（Deni Avdija）手感回溫，14投8中拿全隊最高26分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿20分，但第四節沒能守住領先，敗下陣來，球隊也陷入淘汰邊緣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中