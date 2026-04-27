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NBA季後賽》3人被趕出場！火箭贏下G4拒絕遭湖人橫掃 詹姆斯10分、8失誤

2026/04/27 12:31

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕背水一戰的火箭今在主場將士用命，先發5人得分都超過雙位數，在西部季後賽首輪G4以115：96力退湖人，系列賽追到1：3，詹姆斯（LeBron James）拿下10分、8失誤。

湖人季後賽首輪少了兩位大將東契奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves），但靠詹姆斯3戰平均上場41分鐘的燃燒之下，包括上一戰展現強心臟的三分彈，率隊在延長賽贏球，順利取得聽牌優勢。

無路可退的火箭今開賽就上緊發條，前兩節攻守俱佳，3人得分超過雙位數，帶著56：47領先進入下半場，森根（Alperen Sengun）14分領軍、湯普森（Amen Thompson）拿下11分以及謝波德（Reed Sheppard）貢獻10分，防守端逼出湖人多達13次失誤，快攻得分佔有15：6的優勢。

易籃後火箭延續攻勢，以12：4一波流持續擴大領先，此節倒數5分41秒艾頓（Deandre Ayton）更因肘擊森根的頭部，直接吞下二級惡意犯規遭驅逐出場，也是艾頓生涯首度被趕出場，因傷無法上場的火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）也站起來跟他揮手說再見。

艾頓是此役全隊最高分的球員，貢獻19分、10籃板，湖人打完前三節已陷入65：90大幅落後，末節在勝負定調下，詹姆斯、八村壘都主力也都提前退場休息。

在比賽沒有懸念下，倒數1分11秒蒂耶羅（Adou Thiero）與A.哈勒戴（Aaron Holiday）在籃下卡位時發生推擠，最後雙雙吞下技術犯規遭趕出場，比賽終了時，史馬特（Marcus Smart）走到裁判身邊念念有詞，一旁的詹姆斯連忙安撫他，事端並未擴大。

湯普森貢獻全隊23分，另有7助攻，伊森（Tari Eason）20分、8籃板，森根進帳19分，薛波德17分作收，史密斯（Jabari Smith Jr.）16分、8籃板。

湖人方面，系列賽勞苦功高的詹姆斯今遭嚴防，9投2中僅拿下10分、9助攻，也出現8次失誤，艾頓出賽25分鐘拿下19分、10籃板，八村壘13分作收。

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