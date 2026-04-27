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MLB》李灝宇跑壘讓三壘教練踩煞車 「柯拉哥」難得收手

2026/04/27 13:10

李灝宇。（路透）李灝宇。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力老虎的23歲台灣強打李灝宇今天轟出生涯首轟，不但一棒成為史上第5位在大聯盟開轟的台灣球員，也讓他成為老虎社群上討論度超高的話題人物；只是李灝宇開轟後超High的跑壘速度，不但老虎教頭辛奇擔心他跑過頭，就連一向敢讓球員拚壘的三壘指導教練柯拉（Joey Cora）都要他放慢速度，也讓大聯盟官網報導特別提到這一段。

李灝宇今天成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉和張育成之後，第5位在大聯盟開轟的台灣球員，當他對紅人7局上轟出右外野兩分砲時，大聯盟官網形容他「興奮得像個孩子一樣」，因為他跑壘時跳躍、捶胸、吼叫的模樣，仼誰都看得出來他很興奮。

另外官網報導也特寫一個有趣鏡頭，當李灝宇接近剛繞過三壘的前位跑者托瑞斯時，不但托瑞斯回頭要他跑慢一點，就連站在三壘邊線的柯拉都用雙手示意他放慢速度。

60歲的柯拉向來以積極揮手讓跑者衝回本壘聞名，只是這次連他都要李灝宇慢下來，就連美國球評都說：「你有看過Joey Cora這樣叫球員放慢速度嗎？」而當時處於亢奮情緒的李灝宇，直接用力拍了一下柯拉的手以示慶祝，賽後受訪時則說：「我太開心了，根本沒注意到當時自己跑多快」。另一個冷知識是，Joey Cora正是昨天才遭紅襪撤換的總教練 Alex Cora 的哥哥，且年長10歲。

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