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NBA季後賽》湖人無緣橫掃且2人遭趕出場 瑞迪克不解、詹姆斯批荒謬

2026/04/27 13:24

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在西部季後賽首輪以96：115不敵火箭，系列賽被追到1：3，此役紫金大軍共有兩名球員被趕出場，讓總教練瑞迪克（JJ Redick）與一哥詹姆斯（LeBron James）都相當不解。

湖人今力拚關門避免夜長夢多，但上半場就出現13次失誤，整場陷入苦戰，第三節倒數5分41秒艾頓（Deandre Ayton）更因肘擊森根的頭部，直接吞下二級惡意犯規遭驅逐出場，因傷無法上場的火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）還站起來跟他揮手說再見。

另外，在比賽沒有懸念下，倒數1分11秒湖人小將蒂耶羅（Adou Thiero）與A.哈勒戴（Aaron Holiday）在籃下卡位時發生推擠，最後雙雙吞下技術犯規遭趕出場，此役一共3人被趕出場。

瑞迪克賽後指出，關於蒂耶羅被趕出場的原因，自己並未得到裁判的解釋，至於同樣是生涯首度被趕出場的艾頓，「他非常純真、善良，那球不是故意的也不髒，他當時只是想用手來撐住森根的身體來穩住重心，看起來手滑了一下，我不認為他會做出任何惡意傷人的行為。」

當事人艾頓賽後也強調，自己絕對沒有想要傷人，「我們兩個人身上都是汗，我的手臂只是從他的肩膀滑了一下，雖然那個動作在鏡頭上看起來很誇張，但我完全無意做出骯髒的動作，我不是那種打球很髒的人，也不會那樣打球，坦白說，如果我要故意打得那麼髒，我大概會先弄傷我自己。」

詹姆斯則對第四節上場6分鐘就被驅逐出場的蒂耶羅抱屈，「我對他們把Adou趕出場更生氣，那根本沒有必要也毫無道理。我想那可能是他這輩子第一次被驅逐出場，我不認為那是合理的吹判，給他兩次技術犯規？那孩子才剛上場耶，這太荒謬了。」

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