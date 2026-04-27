棒球國手成醫師 吳文智促屏基、國訓中心攜手打造運動醫療防線

協議簽署後，屏基的醫療主管們競相與棒球英雄們合照留念，氣氛輕鬆愉快。（圖由屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院與國家運動訓練中心今（27）日簽署醫療合作協議，將攜手打造更完整的運動員健康保障機制，透過資源整合與專業分工，為台灣培育更多頂尖運動人才，並全面強化國家隊醫療支援體系。此次合作由曾為美和中學棒球隊第一屆國手的屏基健康檢查中心主任吳文智促成。

合作協議簽署儀式今日上午在屏基舉行，國訓中心執行長趙士強、副執行長林華韋率團蒞臨見證，象徵雙方建立長期且制度化的合作關係。

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屏基院長吳榮州表示，屏基整合骨科、復健與疼痛治療團隊，打造完整運動醫療體系，從運動傷害預防到傷後修復與功能重建，提供完整照護。並持續導入微創與精準醫療技術，結合再生醫學應用，協助運動員加速復原，安心回到熟悉的賽場。

未來屏基將為國訓中心的培訓隊選手及職員工，提供全方位醫療照護服務，包括門診醫療、線上健康諮詢，以及運動醫學相關專科醫師駐診與隨隊支援。同時提供健康檢查、掛號就醫等專屬優惠與醫療綠色通道，確保運動員在培訓及賽事期間，都能獲即時、專業且連續性的醫療支持。

本次合作由屏基健康檢查中心主任吳文智促成。吳文智曾為美和中學棒球隊第一屆國手，1972年代表台灣赴美參加世界青少棒錦標賽，勇奪冠軍、凱旋歸國。隨後在父親期許下，放下球棒、拾起書本，憑藉運動員堅持不懈的精神，歷經努力考入國防醫學院，從球場走入醫療專業領域。

正因為曾是國手選手，吳文智對運動員的傷害防護與健康管理有更深刻的體會。他表示，運動員每一次受傷，若未及時發現並妥善處理，都可能影響場上表現，甚至縮短運動生涯。期盼透過此次合作，結合醫療專業與運動訓練資源，建立更完善的預防與照護體系，守護每一位為國奮戰的選手。

國訓中心執行長趙士強回憶，他在屏東美和棒球隊的6年，教練訓練嚴格，且球隊伙食相當好，每天都有四菜一湯，賽事快到的時候會加餐，還有人蔘鬚茶可喝，現在他也最懷念屏東夜市美食。

屏基院長吳榮州（左）與國訓中心執行長趙士強（右）代表簽署醫療合作協議。（圖由屏東基督教醫院提供）

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