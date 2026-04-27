中職》江少慶即將相隔596天重返投手丘！獅隊5/3規劃登板紀念卡

江少慶將於5/3登板。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2024年9月14日，這一天對於江少慶絕對棒球生涯上是最煎熬的一天，面對樂天桃猿，第2局投球後隨後痛苦地蹲地抱著胸口，隨後直接退場，經診斷為右胸大肌撕裂，這是棒球場上每一個選手最不想遇到的狀況，但他真的發生了，對於當年度傷癒歸隊的江少慶是一個很嚴苛的打擊，但這一個重擊，江少慶沒有被擊倒，而是選擇勇敢面對漫長的復健之路，想要證明自己可以做的更多。

曾於國際賽事及職棒舞台展現穩定戰力的 江少慶，歷經長時間傷後復健與調整，確定將於本週日（5.3）正式回歸一軍賽場，重返投手丘出賽擔任先發，距離前次一軍登板已相隔596天，當天將面對樂天桃猿再次正面對決，延續上次未完的賽事，證明自己我還可以。

請繼續往下閱讀...

江少慶過去因傷暫別賽場，期間持續依照球團與醫療團隊規劃進行復健與訓練，從基礎肌力重建、投球機制調整，到實戰強度逐步提升，過程嚴謹且循序漸進。統一獅總經理蘇泰安表示：「江少慶在復健期間展現高度自律與專業態度，各項身體指標與投球狀況均已達到一軍出賽標準，經整體評估後，將在本週日一軍出賽先發，對於少慶能堅持走到這一步給予肯定，也相信這對少慶而言只是新的開始，相信他可帶給球隊更多的幫助，而他的復健歷程也是值得激賞與肯定，期待他的堅持能感動許多還在復健的每一位選手。」

本週日，江少慶將再次站上熟悉的投手丘，展開傷後復出的全新篇章。獅隊表示，球隊特別規劃江少慶加盟獅隊傷癒歸隊的一軍初登板紀念卡及紀念印章，凡5月3日購票進場球迷均可兌換索取紀念卡一張，而場內也規劃江少慶加盟獅隊初次出賽紀念印章蓋印處，邀請各位球迷一起進場見證，成為江少慶最大後盾，用球迷的聲援一起與江少慶投出精彩的戰役，一起參與江少慶的棒球故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法