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馬拉松》2人全馬跑出「破2」壯舉震撼體壇 喬神：人類沒有極限！

2026/04/27 14:34

肯亞名將薩韋。（法新社）肯亞名將薩韋。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕肯亞名將薩韋（Sabastian Sawe）在2026年倫敦馬拉松以1小時59分30秒衝過終點線，也成為史上第1位跑進兩小時內的長跑選手，震撼田徑界，「喬神」基普喬蓋（Eliud Kipchoge）也發文送祝福，「這提醒全世界每一個人，人類沒有極限！」

今年倫敦馬拉松締造史詩級戰役，除了薩韋，緊追在後的衣索比亞卡加爾查（Yomif Kejelcha）也以1小時59分41秒創下史上馬拉松初登場最快紀錄，另外，烏干達選手基普洛莫（Jacob Kiplomo）以2小時0分28秒名列第3，都刷新基普圖姆（Kelvin Kiptum）2023年跑出2小時0分35秒世界紀錄，且一口氣有2人達成「破2」壯舉。

基普喬蓋曾在2019年飆出1小時59分40秒的「破2」壯舉，但他當時穿特製跑鞋，且未遵循標準比賽規則，加上並非公開性質賽事，因此並未被認證為世界紀錄。

看到薩韋、卡加爾查跑出的驚人成績，基普喬蓋也相當振奮，他說：「這是馬拉松運動歷史性的一天，看到有兩人在倫敦馬完成破2壯舉，證明當天賦、進步以及對人類潛能堅定不移的信念匯集在一起時，我們才剛開始觸及人類可能性的邊界，我要向兩人致以最高的祝賀，在正式馬拉松突破2小時，一直是全世界跑者的共同夢想，而你們讓夢想變成現實。」基普喬蓋說：「這成績激勵下一代，並提醒全世界的每一個人，人類沒有極限。」

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