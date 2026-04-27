再等一下！基隆市立田徑場6月竣工，9月啟用

基隆市立田徑場預計今年6月初竣工，9月開放市民使用；教育處請國中、高中學生測試跑到。（基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立田徑場於112年3月20日開工至今，預計今年6月初竣工，9月開放市民使用。目前施工進度截至今年4月17日，預定進度89．94％、實際進度93．39％，刻正施作植栽工程施作及籃球場面層鋪設作業。

中華民國田徑協會於今年3月19日至田徑場工程檢驗相關田徑賽道作業，確認是否符合國內認證賽道，經中華民國田徑協會於115年4月11日召開會議審認通過，基隆市立田徑場符合中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑場。

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基隆市立體育場場長林柏樹說，賽道認證前，多次邀請基隆市學校的田徑運動選手及教練到場給予意見，包括南榮國中、中正國中、基隆女中、正濱國中、二信高中、中山高中、暖暖高中等學校；通過認證後的賽道經選手們試跑，教練與選手紛紛表示跑道品質非常良好。

基隆市長謝國樑指出，本次田徑賽道認證通過後，選手比賽練習不用再到外縣市租借場地，大幅提升選手比賽的便利性，且標準賽道也提供選手更正規的訓練練習，正式比賽的破紀錄成績更可以被全國採計，對基隆田徑界來說，是一項非常重要的里程碑！

基隆市教育處長徐嬿立補充，5月會找時間邀請基隆市議員、里長及運動社團代表至田徑場參訪，以提供全基隆市民更完善的運動場域。

基隆市立田徑場預計今年6月初竣工，9月開放市民使用。（基隆市政府提供）

基隆市立田徑場預計今年6月初竣工，9月開放市民使用。（基隆市政府提供）

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