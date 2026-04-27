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亞沙運游泳》原本有望爭銅卻遭南韓超越 台灣隊公開水域接力獲第5

2026/04/27 15:14

卓承齊（左）抵達終點。（奧會提供）卓承齊（左）抵達終點。（奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，台灣隊今天在公開水域游泳男女混合4x1.5公里接力賽中，原本最後一棒處於和哈薩克競爭銅牌的位置，但最終雙雙被南韓超越，名列第5無緣獎牌。

公開水域男女混合4x1.5公里接力賽，中華隊棒次依序為蘇柏陵、林家嫻、劉品岑及卓承齊，這也是本屆亞沙運公開水域游泳最後一項賽事。鳴槍後中國與越南就盤踞前兩名位置，與各隊拉開不小差距，中華隊主要和哈薩克、南韓處於競爭銅牌的位置上。

中國1小時05分26秒8拿下金牌，越南1小時06分32秒4獲銀牌，南韓1小時08分15秒得銅牌，哈薩克1小時08分22秒9居第4，台灣隊1小時08分23秒2排第5。

「今天身體比昨天好一點。」因感冒發燒抱病出賽的卓承齊表示，就差一點，但沒有前3名，第幾都不重要。卓承齊說，游的過程中，一直與Lev Cherepanov互相交纏，在互相交纏的情況下，速度若未拉上來，其實會被拖慢，「最後被韓國隊追上來，比較可惜，最後衝刺我有看到他，有想辦法黏住他，當下的情況黏不上去，最後沒有把握好衝刺的節奏。」

卓承齊說，生病是比賽一環不是藉口，「到28歲年紀，還能在這舞台上已經很開心，名次我已不在乎，只是沒能幫學弟妹拿到獎牌，真的較遺憾。我不會逃避這個責任，好不容易追到第3了，最後卻沒有守下來，責任在我。」卓承齊說，學弟妹年紀輕，很希望拿這面獎牌鼓舞他們。

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