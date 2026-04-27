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中職》「龍總為了生活」味全龍邀台北上班族前進大巨蛋

2026/04/27 15:17

味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍五月正式開啟最受矚目的「Team Dragons台北城市月」，其中5月5日至5月6日前進臺北大巨蛋，攜手「Sulin Bistro 肆林餐酒館」打造專屬上班族的療癒系主題活動「龍總為了生活」。

透過結合棒球賽事、城市生活風格與紓壓娛樂體驗，邀請在都市中忙碌奔波的民眾，在下班後走進球場，轉換節奏，感受一場兼具熱血與放鬆的城市夜間新提案。

暫停繁忙的日常，將大巨蛋變成最療癒的「城市綠洲」

臺北的傍晚，除了回家和加班，你還有更棒的選擇！5月5日至5月6日，味全龍特別與「Sulin Bistro 肆林餐酒館」攜手合作，在大巨蛋打造一場專為上班族設計的「龍總為了生活」主題派對。邀請每一位在城市中奔波的你，換個心情走進球場。

活動主視覺設計特別讓球員與Dragon Beauties 新光人壽小龍女換下球衣，化身街頭水果攤老闆與通勤族等角色，展現最溫暖親切的生活感。邀您在舒適的大巨蛋內享受精彩球賽，讓場上的熱血與活力治癒你一整天的疲憊。

將療癒小物帶回辦公桌！職場「真心話」與韓職女神接力為您應援

為了替努力生活的市民朋友們加油打氣，味全龍準備了讓人會心一笑的進場好禮。

5月5日推出辦公室必備的「真心話 Memo 夾」，用「拒絕加班」與「耐心耗盡」的俏皮金句，替你溫柔喊出心聲；5月6日則贈送「語錄滑蓋卡夾」，印有如「客戶說隨便，是我聽過最難打的變化球」等趣味語錄，讓你的識別證也能成為解壓話題。

此外，還有超可愛的「小龍女迷因小卡」隨機發放，搭配韓職啦啦隊女神姜秀京、車睿娜的現場熱力表演，就是要用笑容和舞步填滿你的休閒時光。

親身踏上大巨蛋草皮的夢幻體驗，還有機會讓小龍女驚喜探班！

想近距離親自感受世界級棒球場館的魅力嗎？這兩天凡購買台北市民週間優惠套票的朋友，賽後將能親自踩上大巨蛋柔軟的草皮，在寬廣的球場中拍照打卡，感受職棒球員的視野。

同時還有更歡樂的「龍總外送應援」計畫，只要進場時投入任職公司名片或填寫單位資訊，就有機會抽中小龍女親自「探班」的夢幻機會！她們將帶著精緻點心驚喜造訪你的工作地點，把球場的動感與正能量直接快遞到你面前，為你的工作日常注入滿滿的幸福感。

讓快樂延續到深夜！士林最美餐酒館，憑門票享特調驚喜

比賽落幕後，別急著讓放鬆的情緒劃下句點。味全龍特別聯手士林最具質感、被譽為「最美餐酒館」的 Sulin Bistro 肆林餐酒館，為大家準備了專屬福利。只要在球季期間持味全龍當日門票進店用餐，不限消費金額皆可免費兌換特調Shot乙份。

邀請所有台北上班族，在精彩的比賽後與好友一起來到肆林續攤，在微醺與笑聲中交流分享，用最 Chill 的方式為這趟療癒之夜畫下完美句點。

味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）

味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）味全龍邀台北上班族前進大巨蛋。（味全提供）

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