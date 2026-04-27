MLB》簽不到才喊不公平？ 小熊主帥批評大谷條款 道奇總裁霸氣回應：當初為何不說

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊前總管、現任《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden），以及小熊總教練康索（Craig Counsell）日前先後批評大聯盟當今的「二刀流規則」。對此，道奇棒球營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）強硬回擊，他表示，當初規則在討論時沒人反對，現在才出來喊不公平，動機令人質疑。

大聯盟二刀流球員規則在2020年實施，規定球員要在當季或者前兩季達到門檻才能獲得，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席。獲得二刀流身分認定的球員，將可以不受投手名額限制登板投球，當時的改動就被認為是幫大谷量身打造的「大谷條款」。

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近期大谷條款引發熱議，《The Athletic》記者鮑登認為，大聯盟是時候檢討「大谷條款」的其中一個面向，並廢止道奇能額外多帶一名投手的特例了，投手退場後能繼續以指定打擊留在場上是可以接受的，但在名單編制上的優越性，這對於其他球隊而言十分不公平。

小熊主帥康索日前也直言，自己一直無法理解這項限制背後的原因，「如果你問我，我認為這項規則是在幫助增加進攻火力，但是有一位擁有特殊待遇的球員，使得有球隊能同時帶進一位投、打兼具的選手，對一支球隊而說這無疑是最奇怪的規則了。」

對此，道奇棒球營運總裁佛里德曼今天正面回應，他說：「業界每個人都知道獲得大谷翔平的條件是什麼，兩年前大家都有平等的機會跟他簽約，我不知道小熊隊當時談判進行到什麼程度，或是康索是怎麼想的，但如果要抱怨，當時絕對比現在更合適。」佛里德曼更直接開嗆，康索現在才覺得有必要提出規則問題，這非常突兀，甚至這件事本身才讓他感到很奇怪。

對於道奇能多帶一名投手，佛里德曼認為，如果從競爭觀點出發，自己也不喜歡這項規則，但必須看清什麼對業界才是最好的。讓大谷翔平以二刀流出賽，對球迷與所有參與棒球的人才是好事。佛里德曼更說道：「我們並不是帶了9名後援投手，跟其他球隊一樣，我們帶了8位牛棚和5名先發投手，比起其他球隊，我們並沒有多擁有一名額外的牛棚投手。」

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