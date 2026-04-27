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MLB》賽後曝代打怪力轟關鍵 李灝宇談首轟球：當成寶寶照顧

2026/04/27 17:53

李灝宇今天敲出大聯盟生涯首轟。（取自IG）李灝宇今天敲出大聯盟生涯首轟。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的23歲台灣怪力男李灝宇今天扮演致勝功臣，7局上代打敲出逆轉2分砲，大聯盟生涯首轟出爐，幫助球隊以8：3逆轉擊敗紅人。李灝宇賽後受訪表示，曾夢想過自己在關鍵時刻敲出超前全壘打，他做到了，但與想像的不一樣。

李灝宇今天沒有先發，7局上獲得代打機會，當時球隊2：3落後、無人出局一壘有人，面對的投手是紅人34歲資深左投莫爾（Sam Moll），他鎖定外角高伸卡球，夯出中外野逆轉2分砲，擊球初速高達105.8英哩、飛行距離為402英呎，關鍵一擊逆轉戰局，這是他大聯盟生涯首轟，也是繼郭泓志、胡金龍、林子偉和張育成之後，第5位在大聯盟開轟的台灣球員，同時創下台灣最年輕和最速開轟的紀錄。

「這真的跟夢想中不太一樣，」李灝宇笑著說：「因為我是代打上場，在我的夢裡，我通常都是先發球員，但這對我來說依然非常棒，以代打身分敲出全壘打，能向總教練證明，即使我沒有先發，我也隨時準備好要痛擊對手。」李灝宇也透露，前幾天打得很掙扎，因為後腳重心壓得太低，跟打擊教練聊了一下，做出了一些調整，今天收到非常棒的效果。

儘管首轟是在客場擊出，李灝宇依然從球迷手中拿回了這顆非常具有紀念價值的首轟球，當被問到打算怎麼處理這顆球時，李灝宇笑說：「我要怎麼處理它？我會像照顧小寶寶一樣守護這顆球。」

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