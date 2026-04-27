MLB》投手大谷化身「投球藝術家」 日本名將點出兩大殺招超進化

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平以二刀流迎接開季，繳出防禦率0.38的驚人數據，前日本名投、現任球評五十嵐亮太在節目上點出投手大谷的進化。

大谷翔平日前對戰巨人主投6局用91球，被敲5安無失分，另外飆出7次三振，最快球速達100.6英哩（約161.9公里），開季連4戰投出優質先發，本季防禦率為0.38，曾高居國聯防禦率王寶座。

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五十嵐亮太在節目上指出，大谷翔平現在能隨心所欲控制曲球的球速，在搶好球數時，他會使用120公里左右的慢速曲球，但在決勝球時，則會換成超過130公里的曲球，這種作法在職棒界相當罕見。

五十嵐補充道：「當投手的配球策略以速球為中心時，打者一定會抓這個來打，這時第一顆球用慢速曲球來搶好球帶非常有效，曲球雖然出手點比速球來得高，但軌跡相似且落差甚大，打者極難判斷，往往以為是速球而揮棒，結果卻因此而揮空。」

五十嵐亮太也盛讚大谷投球時有3種節奏，會微調抬腿時機，這讓打者難以抓準他的投球節奏，除了快速投球和完整抬腿之外，另一個就是介於兩者之間，這種節奏變換非常精妙。

對於大谷翔平本季有望競爭國聯塞揚獎，五十嵐對大谷充滿信心，「看著他現在的投球內容，感覺真的拿得到獎，只要能維持這樣的狀態，我認為獲得塞揚獎的可能性非常高。」

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