MLB》前火球新人王被打爆火速下放小聯盟 洋基主帥：投不出三振成致命傷

希爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2024年美聯新人王、洋基火球男希爾（Luis Gil），今天對決太空人被打爆，僅先發4局就挨兩轟失6分，洋基終場以4：7輸球，無緣9連勝，希爾苦吞本季第2敗，賽後也被下放至小聯盟3A調整。

27歲洋基先發右投希爾近期要打者揮空，以及投出三振已經成為他的一大難題，雖然上一場面對紅襪繳出6.1局無失分的優質先發，並拿下本季首勝，但僅投出2次三振，而今天主投4局失6分，被敲5支安打包含2轟，另外投出3次保送，防禦率升至6.05。

請繼續往下閱讀...

對於希爾的狀況，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪表示，希爾再次陷入難以製造揮空的困境，他在投球機制與速球的穩定度上一直很掙扎，控球不夠精準，加上球威不如他巔峰時期那樣出色，這些因素加起來，就變得很難讓打者揮空。

希爾全場投了83球，但只讓太空人揮棒落空3次，他本季直球均速為95.4英哩，伸卡球則為94.4英哩，希爾賽後表示，自己還在努力增加球速，「這正是我們一直在努力的方向，如何更穩定地投出具備速度與品質的直球，當球速提升，就能製造更多揮空。」

希爾被下放至小聯盟3A調整，而洋基兩大王牌投手柯爾（Gerrit Cole）與羅冬（Carlos Rodón）預計在近期回歸，希爾必須拿出高水準的表現才能在這支擁有全聯盟頂尖先發輪值的球隊中保有一席之地，鑑於目前的低迷狀態，他在洋基隊未來的定位尚不明朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法