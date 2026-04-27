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韓職》王彥程撿水瓶成美談 韓媒好奇：為何養成整理休息室的習慣

2026/04/27 20:21

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程，將在台灣時間明天下午5點半進行本季第6場先發，挑戰本季第3勝，但韓媒焦點卻放在他近來流傳的撿水瓶美談，好奇詢問：「為何會養成整理休息室的習慣？」

王彥程在開季奪下2連勝後，近3場先發卻苦吞2連敗，目前累計2勝2敗、防禦率2.28，明天要在大田主場對SSG登陸者登板。只是近來被封為「王女婿」、「王天使」的王彥程，在韓華球迷間的人氣愈來愈高，日前有球迷拍下他在休息室撿水瓶的畫面，也成為美談。

韓媒SPOTVNEWS今天還以「韓華最忙球員？王彥程賽前忙訓練、賽後還整理休息區」為題報導，表示王彥程跟一般先發投手不同，平時只要有空，就會主動整理休息區，甚至在自己先發登板的比賽當天，也被球迷目擊在場邊收拾水瓶，並形容「身為球隊不可或缺的先發戰力，同時也成為隊友的模範」。

在昨天韓華對NC恐龍賽前，王彥程就被問到為何會養成整理休息室的習慣，他透過球團表示，「確切是從什麼時候開始，我已經記不清了，只是聽過要把周遭環境整理好，所以就這樣做了。比賽結束後，如果時間和狀況允許，我通常會把休息區和更衣室稍微整理一下再離開。」

王彥程還謙虛表示，「我覺得把環境整理乾淨是件好事，而且那也是球隊使用的空間，與其說是打掃，不如說是做一些簡單的整理而已。」

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