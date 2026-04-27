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湯姆斯盃》先聽牌的台灣隊先盛後衰 讓南韓上演大逆轉無緣2連勝

2026/04/27 20:41

李佳豪。（資料照，記者林正堃攝）李佳豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊靠著周天成、王齊麟／邱相榤先拿2點，率先聽牌，但之後沒能乘勝追擊，李佳豪在關鍵第5點打3局落敗，以2：3不敵南韓，小組賽1勝1負，錯失提前晉級湯姆斯盃男子羽球團體賽8強的機會。

台灣本屆小組賽和瑞典、丹麥、南韓同組，分組前二晉級8強。台灣首戰對瑞典以5：0輕鬆過關，今天在對上南韓吞敗後，小組賽最終戰對上丹麥得拿下才能挺進8強。

率先出擊的世界排名第6的周天成，以21：18、21：16擊退世界排名66的俞泰彬，緊接上陣的男雙王齊麟／邱相榤以21：16、15：21、21：11力退徐承宰／真龍，助隊取得2：0的聽牌優勢。

但戚又仁奮戰3局以17：21、21：18、16：21不敵崔智勳，男雙李哲輝／楊哲軒同樣打滿3局，以22：20、18：21、19：21遭金元昊／趙松炫逆轉，被扳成2：2平手。

世界排名36的李佳豪對上首次交手的世界排名173的趙賢祐打得辛苦，無法掌握對手的打法，防守擋不住趙賢祐的攻勢，且非受迫性失誤過多，在第3局中段連掉4分，以21：23、21：12、17：21落敗，台灣隊以2勝3負敗給南韓，無緣小組賽2連勝。

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