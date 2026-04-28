東部老八魔術拚聽牌、山本由伸挑戰第3勝 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，第一場是紅襪對戰藍鳥，由明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）對決王牌席斯（Dylan Cease），兩隊都將力拚3連勝。第二場是道奇在主場迎戰馬林魚，山本由伸將掛帥先發，挑戰本季第3勝，對手派出派岱克（Chris Paddack），大谷翔平能否連續兩場開轟備受關注，大家千萬不要錯過了。

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NBA季後賽有2場轉播，東部龍頭活塞與老八魔術前3場戰成1：2，活塞一哥康寧安（Cade Cunningham）能否率隊扳平戰局，還是班切羅（Paolo Banchero）能率聽牌，能否完成「老八傳奇」也成為焦點。灰狼在季後賽首輪以2：1領先金塊，灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）因傷高掛免戰牌，MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）能否率隊搶下G4勝利，精彩戰況令人期待。

中職有2場賽事，味全龍在主場迎戰統一獅，龍隊派出洋投蔣銲，獅隊推出胡智爲應戰；富邦悍將在新莊主場挑戰台鋼雄鷹，由李東洺對決勝洋投後勁，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 紅襪 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

10：00 馬林魚 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 活塞 VS 魔術 緯來體育

10：30 灰狼 VS 金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF湯優盃

16：00 優霸盃 台灣VS印尼 C組第三輪 愛爾達體育3台

16：00 保加利亞VS西班牙 D組第三輪 愛爾達體育4台

日職

17：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN1

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育1台

18：30 統一獅 VS 味全龍 愛爾達體育2台

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