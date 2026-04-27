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跆拳道》當下很氣！黃映瑄無懼網路霸凌 全大運轉念摘金

2026/04/27 22:37

黃映瑄。（全大運辦公室提供）黃映瑄。（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「他（經紀人）告訴我說，『我不必自己一個人去面對所有事情。』他覺得我可能有時候是表面看起來笑笑的沒事，但是其實心裡想很多、壓力很大，他就說他們都會陪著我這樣子。」國立體大跆拳道選手黃映瑄，在中央全大運賽前無辜捲入網路性霸凌事件，在校方、教練、親友以及最重要的經紀團隊支持，幫助她堅強挺過這次風波，順利在全大運跆拳道對打公開女生組46公斤級完成2連霸，進帳個人生涯第三面全大運金牌。

黃映瑄目前就讀國立體大四年級，為國內跆拳道好手，多次代表台灣征戰國際賽，兩度斬獲世界大學運動會銀牌，卻在日前學校代表隊社群，遭到網友惡意留言騷擾。

「看到當下我很生氣，但是也沒有哭，什麼都沒有，就是非常生氣而已。」黃映瑄表示很感謝身邊親友、教練、家人支持與鼓勵，勇敢面對這件事，「後面就是換一個心情，『我幹嘛理他們，我又不認識他們，我幹嘛在乎他們，現在已經完全忘記這些事，不在乎他們，也不會去看留言，其他就是交給警方跟律師去處理。」她表示聽到經紀團隊暖心問候，不論發生什麼困難都要一起陪伴渡過，除了感動，更鼓起勇氣去面對這些事情。日前所屬經紀公司查爾斯運動行銷已經在第一時間委由律師協助，採取法律程序。

黃映瑄在全大運對打，一路過關斬將，金牌戰遭遇老對手彰化師大范羽喬，最終以直落二獲勝，她盼望持續調整，備戰接下來的亞錦賽，然後爭取名古屋亞運門票，「我沒打過亞運，很想試試看，雖然不是我的量級，但我還是會盡我最大努力。」

受到名古屋亞運限縮參賽人數影響，亞洲跆拳道聯盟在今年通知各會員國，先是對打參賽量級從原本八個量級下修為奧運四個量級，再來就是參加選手無法像過往滿額參賽，必須先透過亞錦賽作為資格賽，爭搶七張門票。對打方面，男子為58公斤級、68公斤級、80公斤級和80公斤以上級，女子組則為49公斤級、57公斤級、67公斤級與67公斤以上級。

「我打49公斤級的話，自己有一點嬌小，身高方面我比較矮，但另一方面，我的近身能力、碰撞力比較好，我覺得可以用這方面去克服身高的問題。」黃映瑄期許接下來積極訓練，以最好狀況去準備挑戰。

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