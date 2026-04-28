TPBL》夢想家是聯盟「親兒子」？副秘書長程柏仁：我們有7個親兒子

夢想家。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家洋將班提爾在賽後記者會怒飆髒話批評裁判，遭聯盟處以5萬元罰款，裁判尺度屢屢成為話題，如何提升吹判品質，成為聯盟一大挑戰，TPBL副秘書長程柏仁表示，聯盟是針對不雅字眼開罰，也強調不會偏頗任何球團。

聯盟判罰公告引發球迷熱議，社群湧入逾百則留言，批評「裁判不思進步、聯盟只裁罰不檢討」，程柏仁提到，日前的領隊會議曾針對判罰標準進行討論，「我們並非一言堂，如果是理性對裁判提出建議，或者認為某次犯規值得討論，聯盟不會開罰，但今天是涉及不雅字眼，球員畢竟是公眾人物，必須有社會責任，我們是針對不當言論開罰。」

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班提爾不是第一個針對聯盟尺度提出不滿的球員，依現況來看，可能也不會是最後一個，各隊主帥質疑裁判尺度的例子也屢見不鮮，對於如何精進裁判吹判品質，避免比賽總因吹判失焦，程柏仁指出，「聯盟一直都希望這個環境可以進步，這件事包含但不限於裁判本身，也需要球員、教練以及相關從業人員一起努力，我們現在確實還無法讓所有裁判都是專職，但聯盟不會以此為藉口，也已經與球團商討未來可能的專屬裁判人選。」

另外，「主場哨」也是球迷熱議話題，尤其是班提爾效力的夢想家，近期不斷被球迷認為常因吹判得利，甚至有「聯盟親兒子」稱號，程柏仁說，「夢想家確實是我們的親兒子，我們有7個親兒子。」他強調，聯盟事務絕對不會因球團而異，休賽季會針對吹判尺度、裁判能力，有一定幅度的改變與調整，「這是身為職業聯盟不能逃避的問題。」

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