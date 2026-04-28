MLB》台灣強投鄧愷威本季首度扛先發！ 明天客場戰金鶯

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威將在台灣時間29日上午6點35分，於客場先發面對金鶯隊。這是鄧愷威本季首次以先發投手身分登板。

本季轉戰太空人隊的鄧愷威，今年開季以後援為主，出賽11場交出1勝1敗、防禦率2.16的成績，共投16.2局賞16次三振，被敲9安包含3轟，丟6次保送，每局被上壘率（WHIP）為0.90。

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太空人官網報導，球隊把鄧愷威標註為「開局/先發投手」，他是太空人本季最出色的後援投手之一，而太空人牛棚目前的防禦率6.31、WHIP為1.70都是全大聯盟最差。

鄧愷威擁有5種球路，主要以橫掃球、四縫線速球、伸卡球為主，今年幾乎所有球種的球速都有提升。鄧愷威的速球均速比2025年賽季提升超過1英哩。鄧愷威本季的四縫線速球均速為95英哩，伸卡球的均速約94英哩。

《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）在社群媒體X上指出，推測鄧愷威可能先發2至3局，用球數約在35球至45球。

鄧愷威去年在巨人隊出賽8場有7場先發，交出2勝4敗、防禦率6.37的表現。

太空人今年賽季受到傷兵問題，開季只打出11勝18敗的成績排美聯西區墊底。

金鶯隊明天的先發投手是26歲右投巴茲（Shane Baz），本季先發5場吞下2敗，防禦率5.08。

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