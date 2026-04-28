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NBA》獨行俠19歲狀元郎佛拉格勇奪新人王 險勝大學室友庫尼普爾

2026/04/28 08:36

佛拉格。（資料照，法新社）佛拉格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天宣布，獨行俠19歲狀元佛拉格（Cooper Flagg）以些微差距，擊敗他在杜克大學的室友、黃蜂菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel），讓佛拉格勇奪本季年度新人王。

佛拉格獲得56張第一名選票、44張第二名選票，以總分412分奪年度新人王。庫尼普爾獲得44張第一名選票、55張第二名選票、1張第三名選票，以總分386分排第二。

本季佛拉格出賽70場，平均上場時間33.5分鐘，場均有21分、6.7籃板、4.5次助攻、1.2次抄截，平均整體投籃命中率為46.8％，三分球平均命中率為29.5％。

佛拉格在新秀賽季達成場均至少20分、6籃板、4助攻的表現，成為自NBA與ABA合併以來的50個賽季中，唯一能與名將「大鳥」柏德（Larry Bird）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和湖人一哥東契奇（Luka Doncic）並列的選手。

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