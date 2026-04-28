MLB》超鬧！海盜超級大物生日敲首轟 塞揚強投送特別禮物慶祝

史基斯送給葛瑞芬一座「氣墊城堡」，作為他的20歲生日禮物。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕匹茲堡海盜超級大物游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin）日前在20歲生日敲出大聯盟生涯首轟，而陣中塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）也送了一個令人印象深刻的生日禮物給這位新秀。

美國時間24日海盜對上釀酒人的比賽，正好是葛瑞芬的20歲生日，這位今年初嘗大聯盟滋味的百大頭號新秀，在該場比賽首次繳出猛打賞成績單，甚至還敲出生涯首轟，給自己一個最特別的慶祝方式。

請繼續往下閱讀...

而在比賽結束後，史基斯也與隊友曼古姆（Jake Mangum）討論要用什麼方式為葛瑞芬慶祝，當時史基斯開玩笑地說：「我跟曼古姆討論過要為Konnor做點什麼，我想送個氣墊屋對於我們的休息室來說有點太大了。」

然而今天海盜回到主場迎戰紅雀前，所有的隊友進到休息室都看到一座迷你版的氣墊城堡擺在休息室中間，而這也是史基斯送給葛瑞芬的生日禮物。

海盜隊總教練凱利（Don Kelly）談到此次事件逗趣表示，很可惜自己沒辦法進去玩，而他也超愛這個點子，「這就是隊友之間的情誼，我相信Konnor也很喜歡，可沒有太多人有辦法在大聯盟慶祝自己的20歲生日的，這真的非常酷。」

截至今天賽前，葛瑞芬在大聯盟出賽22場，繳出.224/.286/.316的打擊三圍，敲出1轟與12分打點，同時也有6次的盜壘成功，wRC+68。

史基斯送給葛瑞芬一座「氣墊城堡」，作為他的20歲生日禮物。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法