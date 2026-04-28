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NBA》首輪確定不能打了！ 灰狼球團更新愛德華茲膝傷狀況

2026/04/28 09:12

愛德華茲列入每週觀察名單，首輪確定無法回歸。（資料照，美聯社）愛德華茲列入每週觀察名單，首輪確定無法回歸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼與金塊首輪第4戰，雖然最終大比分贏球取得3比1聽牌，不過該場比賽一次傷了迪文森佐（Donte DiVincenzo）、一哥愛德華茲（Anthony Edwards），如今灰狼球團更新狀況，將愛德華茲列入每週觀察名單中，這也意味著首輪確定不會再上場。

愛德華茲在第4戰一次防守時弄傷膝蓋，經檢查後確定為左膝過度延伸、骨頭有挫傷，好消息是沒有結構性損傷，目前列入每週觀察，意味著至少要缺席一週時間，這也代表就算和金塊打到第7戰，愛德華茲都無法回歸。

迪文森佐因阿基里斯腱撕裂，已經接受手術確定報銷，加上愛德華茲的膝傷，讓灰狼首輪一下缺少兩位重要主力。

實際上愛德華茲本輪系列賽，就帶著「跑者膝」的傷勢出賽，累積4場平均18.5分，命中率僅35.8%，三分命中率也只有25.8%。

對於愛德華茲沒有結構性損傷，資深明星後衛康利（Mike Conley）說球隊一場比賽折損兩位大將，這已經是很好的消息了。

「我們當然希望他健康，希望他可以儘快復原。」康利表示，愛德華茲的健康還是擺第一位，他相信當他準備好後，就會復出奮戰，球隊也知道只要突破第一輪，就可以等到愛德華茲回來。

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