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MLB》「我感到疲憊和緊繃」領22億約的道奇守護神狄亞茲說明傷情

2026/04/28 09:37

狄亞茲。（資料照，法新社）狄亞茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）日前接受右手肘游離體移除手術，預計下半季才能歸隊。狄亞茲今天受訪表示，他的活動範圍受到關節內游離體的限制，這也是為什麼他的球速表現不穩定的原因。

狄亞茲在休賽季離開大都會，以3年6900萬美元合約（約新台幣22億）加盟道奇。不過，狄亞茲開季表現不佳，出賽7場拿到1勝、4次救援成功，防禦率是偏高的10.50，共投6局被敲9安包含1轟，被打擊率3成33，每局被上壘率（WHIP）為2.33。

狄亞茲今天受訪指出，醫生從他的手肘部位取出5個關節內的游離體。他提到，這些游離體自從2012年就已經存在，直到美國時間4月19日在登板出賽面對洛磯，才首次因為它們感到手臂不適。

「當時我感到疲憊和緊繃。」狄亞茲說，道奇隊隨後安排他接受影像檢查，最終決定動手術。狄亞茲表示，他對回歸後的表現有百分之百的信心，現在手臂的感覺好很多，關節活動度也正在恢復。

數據網站《Baseballsavant》顯示，狄亞茲本季的四縫線均速為95.7英哩（約154公里），比去年的均速97.2英哩（約156.4公里）還慢不少。此外，狄亞茲今年的四縫線速球被打擊率高達4成55。

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