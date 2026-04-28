MLB》洋基隊規曝光 亂挑戰好壞球下去罰500美元！

奇澤姆自爆因為亂用ABS挑戰，向球隊繳了1000美元罰款。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕電子好球帶（ABS）本季正式在大聯盟上路，讓球員可以挑戰好壞球，聯盟也制定了每場比賽的挑戰規範，有趣的是，老牌勁旅洋基對於挑戰好球帶，球隊自己也有內部規定，如果挑戰錯得太離譜，須向球隊繳納罰款。

《New York Daily News》記者菲利浦斯（Gary Phillips）日前報導指出，洋基隊內有自己對ABS挑戰的規範，如果使用挑戰卻錯得太離譜，就要向隊內繳交罰款，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）受訪時透露，一般罰款是500美元，但他自己發生過例外狀況。

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洋基之前大勝太空人的比賽中，奇澤姆對一顆完全紅中的好球提出挑戰，最後自然是挑戰失敗，也因為這個錯得太離譜，奇澤姆自願將罰款提高到1000美元。

埃斯卡拉（J.C. Escarra）透露，罰款通常發生在打者提出了非常離譜的挑戰，例如奇澤姆那次，因為「如果整顆都在好球帶內，你應該要知道那是顆好球」，貝林傑（Cody Bellinger）則表示，具體還是會視情況而定。

奇澤姆和埃斯卡拉還透露，本季洋基只有奇澤姆自己以及萊斯（Ben Rice）繳過罰款，不過貝林傑出面「自首」，表示他第一次挑戰失敗後，也有繳納罰款。

Jazz Chisholm with a horrendous challenge pic.twitter.com/Lavsd7znUM — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 25, 2026

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