MLB》「法官」猛打賞+開轟、並列大聯盟全壘打王 助洋基擊退遊騎兵

洋基MVP球星「法官」賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天交出3安猛打賞，包含擊出一發陽春砲，本季第11轟出爐，並列大聯盟全壘打王。洋基最終在客場以4比2擊敗遊騎兵，條紋軍仍以19勝10敗獨居美聯龍頭。

洋基一壘手萊斯（Ben Rice）第3局敲出兩分砲，這是他本季第10轟。下一棒的賈吉揮出左外野陽春砲，「背靠背」開轟幫助條紋軍單局進帳3分。第4局洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）揮出右外野陽春砲添加分數，條紋軍取得4比0領先。

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遊騎兵第7局靠佩德森（Joc Pederson）代打擊出陽春砲。第9局遊騎兵靠安打、以及洋基二壘手奇澤姆守備失誤，2出局攻占一、三壘，歐蘇納（Alejandro Osuna）敲適時安打攻回1分，洋基終結者貝納（David Bednar）仍驚險守成。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）主投6局僅被敲4安無失分，賞5次三振、丟2次保送，收下本季第4勝，賽後防禦率為2.09。多法爾（Camilo Doval）1局失1分，左投希爾（Tim Hill）1局無失分；貝納1局失1分非自責收本季第8次救援成功。

洋基全場有9安，賈吉單場3安猛打賞，包含一發陽春砲，賽後打擊率為2成52，整體攻擊指數（OPS）為1.010。賈吉與太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、白襪日籍好手村上宗隆，並列大聯盟全壘打王。

遊騎兵右投萊特（Jack Leiter）主投6局失4分，吞本季第2敗。

此外，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因右小腿緊繃，今天接受核磁共振檢查（MRI）。洋基也拉上「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）。今天多明格茲擔任先發第6棒指定打擊，全場3打數1安。

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