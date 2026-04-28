自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》代表作！紅襪明星左投8局狂飆10K 擊退藍鳥收穫3連勝

2026/04/28 10:47

蘇亞雷斯今天先發8局飆出10次三振。（法新社）蘇亞雷斯今天先發8局飆出10次三振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與藍鳥進行3連戰首場賽事的紅襪，靠著明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）繳出轉隊的代表作，幫助球隊以5：0完封對手，也拿下近期的3連勝。

蘇亞雷斯前兩局送給藍鳥3上3下，3局下半三振掉桑契斯（Jesús Sánchez）後雖保送施奈德（Davis Schneider），但也讓海尼曼（Tyler Heineman）打出雙殺打化解危機，4、5兩局面對6名打者也是通通出局。

前5局投完未讓對手擊出任何一支安打的蘇亞雷斯，在6局下半對上桑契斯時破功，被敲出一支二壘安打，但隨後接連面對9名打者他更是全部解決，展現驚人的壓制力。

今年從費城人轉隊來到紅襪的蘇亞雷斯，今天一人就投完8局，僅被敲出1支安打沒有失分，狂飆10次三振且只有1個保送，直球均速91.2英里（約146.8公里），極速上看92.7英里（約149.2公里）。

打線部分，4局上半梅耶爾（Marcelo Mayer）在一二壘有人時面對藍鳥先發席斯（Dylan Cease）敲出安打先馳得點，下一局安東尼（Roman Anthony）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先後敲安再打下2分，6上杜賓（Caleb Durbin）也加入行列，把握三壘有跑者的機會打安打帶1分打點，甚至8上納瓦瑞茲（Carlos Narváez）還敲出本季第2轟，合力給予投手火力支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中