MLB》代表作！紅襪明星左投8局狂飆10K 擊退藍鳥收穫3連勝

蘇亞雷斯今天先發8局飆出10次三振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與藍鳥進行3連戰首場賽事的紅襪，靠著明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）繳出轉隊的代表作，幫助球隊以5：0完封對手，也拿下近期的3連勝。

蘇亞雷斯前兩局送給藍鳥3上3下，3局下半三振掉桑契斯（Jesús Sánchez）後雖保送施奈德（Davis Schneider），但也讓海尼曼（Tyler Heineman）打出雙殺打化解危機，4、5兩局面對6名打者也是通通出局。

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前5局投完未讓對手擊出任何一支安打的蘇亞雷斯，在6局下半對上桑契斯時破功，被敲出一支二壘安打，但隨後接連面對9名打者他更是全部解決，展現驚人的壓制力。

今年從費城人轉隊來到紅襪的蘇亞雷斯，今天一人就投完8局，僅被敲出1支安打沒有失分，狂飆10次三振且只有1個保送，直球均速91.2英里（約146.8公里），極速上看92.7英里（約149.2公里）。

打線部分，4局上半梅耶爾（Marcelo Mayer）在一二壘有人時面對藍鳥先發席斯（Dylan Cease）敲出安打先馳得點，下一局安東尼（Roman Anthony）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先後敲安再打下2分，6上杜賓（Caleb Durbin）也加入行列，把握三壘有跑者的機會打安打帶1分打點，甚至8上納瓦瑞茲（Carlos Narváez）還敲出本季第2轟，合力給予投手火力支援。

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