MLB》山本由伸挨轟失4分、本季首度單場丟4保送 中斷連5場優質先發

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發面對馬林魚，山本主投5局失4分，包含挨了一發三分砲，道奇前5局打完以2比4落後。山本由伸成為敗投候選人。

山本由伸首局被馬林魚開路先鋒馬西（Jakob Marsee）纏鬥9球後投出保送，他及時製造雙殺，再送出三振，上演另類3上3下。

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1局下道奇日本巨星大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）連續敲安，並靠隊友滾地球護送上到二、三壘，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲帶有2分打點的適時安打，為道奇先馳得點。

山本由伸第2局讓對手3上3下，第3局2出局後連續被敲安，讓對手攻佔二、三壘，山本由伸解決馬林魚球星史陶爾斯（Kyle Stowers），化解危機。

不過，山本由伸第4局被敲2安、丟1次保送，讓馬林魚1出局攻佔滿壘。山本由伸先用三振抓到第2個出局數，但這時道奇韓籍游擊手金慧成發生守備失誤，讓道奇失掉1分。

第5局山本由伸先後投出保送，讓對手2出局攻佔一、二壘，馬林魚捕手希克斯（Liam Hicks）擊出逆轉三分砲，讓道奇陷入2比4的落後。山本由伸投完5局就退場。

總計山本由伸5局投球用87球，其中有56顆好球，被敲4安包含1轟，失掉4分有3分自責，賞4次三振、丟4次保送，最快投到96.8英哩（約155.7公里）。，賽後防禦率升至2.87。山本由伸也中斷開季連5場優質先發的表現。

Liam Hicks rips a 3-run homer off Yamamoto for the lead! pic.twitter.com/Jr0prWryON — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 28, 2026

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