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NBA季後賽》老八傳奇要來了？魔術扳倒頭號種子3：1聽牌

2026/04/28 11:07

魔術貝恩。（美聯社）魔術貝恩。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部第8種子魔術今天在季後賽首輪G4，靠著貝恩（Desmond Bane）末節關鍵三分球，全場拿22分，率隊以94：88擊敗頭號種子活塞 ，在系列賽以3：1率先聽牌，將活塞逼到淘汰邊緣。

魔術祭出的肉搏戰和嚴密防守，讓活塞打得辛苦，上半場靠著華格納（Franz Wagner）拿17分，貝恩有12分，班切羅（Paolo Banchero）10分，帶著54：52領先前進下半場。活塞以坎寧安（Cade Cunningham）的16分表現最佳，但團隊出現多達12次失誤，是落後關鍵。

活塞第三節靠著21：17攻勢繼續保有領先，第四節的拉鋸戰也有球員跳出來，貝恩在最後1分16秒投進重要三分球擴大差居至6分，蘇格斯（Jalen Suggs）下一回合還送上關鍵阻攻毀掉對手進攻，活塞追分階段的進攻能量嚴重不足，勝負也大致底定。

魔術9人上陣都有得分，貝恩投進5顆三分球、拿22分，華格納拿19分、5籃板、4抄截，班切羅18投4中拿18分外帶8籃板，卡特進帳12分、11籃板，雖團隊投籃命中率僅33％，但逼出活塞20次失誤，

活塞以坎寧安的25分、8籃板、6助攻最佳，卻也發生8失誤，哈里斯（Tobias Harris）20分，杜藍（Jalen Duren）只得12分，團隊僅3人得分達雙位數，下一場回到主場將背水一戰。

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