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MLB》當家捕手、大物新秀「背靠背」開轟！紅雀9局逆轉海盜

2026/04/28 11:40

帕赫斯（右）與韋瑟霍特在第9局「背靠背」開轟。（法新社）帕赫斯（右）與韋瑟霍特在第9局「背靠背」開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天對上海盜的紅雀，靠著捕手帕赫斯（Pedro Pagés）與百大新秀第5名的大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）背靠背聯手開轟，幫助球隊在9局開啟逆轉攻勢，最終以4：2收下勝利，搶下雙方4連戰系列賽的開門紅，並中止4連敗。

紅雀今天派出前道奇火球男梅伊（Dustin May）掛帥先發，但首局保送洛爾（Brandon Lowe）後被歐霍恩（Ryan O'Hearn）敲出安打失分，2局下半更是被岡薩雷茲（Nick Gonzales）與曼古姆（Jake Mangum）接連安打再失1分，不過後面的局數倒吃甘蔗，未讓對手再越雷池一步。

梅伊今天主投6局僅被敲出7支安打失掉2分，送出2次三振與2次保送，四縫線與伸卡球均速分別為97英里與96.3英里（約156.1公里與155公里），最快則來到98.7英里（約158.8公里）。

梅伊的好投有效壓制對方，但自家打線卻也被狠狠鎖住，前8局海盜派出6名投手輪番上陣，總共僅擊出2支零星安打，然而戰局來到9局上半，海盜推派桑塔納（Dennis Santana）試圖關門，雖然先抓到1出局，但面對9棒的帕赫斯被一棒逮中，靠著全壘打總算打破鴨蛋。

不過紅雀攻勢不僅如此，輪回到第1棒的韋瑟霍特，也同樣鎖定紅中95英里（約152.9公里）速球，轟出中左外野大牆外，團隊「九一連線」背靠背開轟將比賽扳平，之後藉著1安2保送攻占滿壘，並靠費爾米恩（José Fermín）兩分打點的二壘安打幫助球隊單局灌進4分，最後下個半局索里安諾（George Soriano）救援成功，收下這場得來不易的逆轉勝。

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