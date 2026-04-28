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NBA》詹皇後最年輕新人王 佛拉格超猛菜鳥紀錄比肩籃球之神

2026/04/28 11:40

佛拉格是詹皇後最年輕的新人王。（資料照，美聯社）佛拉格是詹皇後最年輕的新人王。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公佈年度最佳新秀得主，最後由獨行俠少主佛拉格（Cooper Flagg）獲得，險勝大學隊友庫尼普爾（Kon Knueppel），而佛拉格年僅19歲拿到新人王，成為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後最年輕的獲獎者。

《ESPN》報導指出，佛拉格是繼2004年詹姆斯後，最年輕的新人王得主，此外，佛拉格本季得分、籃板、助攻、抄截累積總數都是全隊最高，是繼新人年的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，第一位寫下這項紀錄的菜鳥。

本賽季佛拉格繳出21分6.7籃板4.5助攻的成績，最年輕單場35分、40分、45分、50分、10助攻的紀錄，目前都由佛拉格保持。

今年新人王競爭十分激烈，佛拉格獲得56張第一名選票、總分412分奪年度新人王，庫尼普爾獲得44張第一名選票、以總分386分排第二，兩人之間差距極小，是2003年現行投票制度上路以來，第2小的差距，僅次於2022年巴恩斯（Scottie Barnes）、莫布里（Evan Mobley）之爭。

對於和庫尼普爾的新人王之爭，佛拉格表示他們兩個感情很好，除了競爭關係外，也會像球迷依樣關注他，因為他們兩個就像兄弟一樣。

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