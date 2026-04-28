中職》富邦悍將「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日於5月9日至10日登場

富邦悍將「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日於5月9日至10日登場 。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將於5月9日（六）、10日（日）舉辦「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日，黃保羅、李宗賢、林岱安、豊暐、蔡佳諺和鈴木駿輔6位球星化身愛神邱比特，將新莊棒球場變身為充滿粉紅泡泡的浪漫聖地。

「Loving Cupid 愛戀邱比特」主題日現場設有「邱比特限定拍照區」，讓球迷能與化身愛神的球員立牌合影，只要參加「探索邱比特」就有機會帶走「邱比特集合！限定貼紙」，9日、10日各為展翅款、經典款；只要在「射進你的心」命中紅心，就有機會把最帥氣的「悍將邱比特 限定透卡」帶回家，共六款隨機贈送。

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富邦悍將準備多樣化的進場贈品，內野進場就有機會獲得由6位邱比特為主角的「閃動邱比特 光柵卡盲包」，共6款隨機發送，在「愛情戰術板」就有機會獲得「愛情戰術紙條」和「Swiss Miss 可可粉」邱比特專屬好禮，每日數量有限、送完為止。內野球迷進場驗票時領取「活動體驗卡」，至進場贈品攤位帳篷就有機會兌換獲得一份贈品。更多活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

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