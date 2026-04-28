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MLB》山本由伸失4分逃敗、大谷翔平猛打賞 塔克再見安助道奇逆轉勝

2026/04/28 13:13

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發面對馬林魚，山本主投5局失4分，包含挨了一發三分砲，日本巨星大谷翔平單場3安猛打賞、進帳1分打點。道奇靠塔克（Kyle Tucker）的再見安打，最終道奇以5比4逆轉贏球，收下3連勝。

道奇隊1局下靠大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）連續敲安，2出局攻占二、三壘，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲帶有2分打點的適時安打，為道奇先馳得點。

山本由伸前三局沒有失分，第4局被敲2安、丟1次保送，讓對手1出局攻占滿壘。山本先用三振抓到第2個出局數，但這時道奇韓籍游擊手金慧成發生守備失誤失掉1分。

第5局山本由伸先後投出保送，讓對手2出局攻占一、二壘，馬林魚捕手希克斯（Liam Hicks）擊出超前三分砲，反讓道奇形成2比4的落後。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

7局下道奇展開攻勢，寇爾（Alex Call）代打敲安，2出局後大谷翔平擊出安打、佛里曼選到保送，道奇攻占滿壘。明星捕手史密斯（Will Smith）敲滾地球出局，讓道奇留下滿壘殘壘。

第9局下馬林魚終結者費班克斯（Pete Fairbanks）一上來連續投出2次保送，1出局後大谷翔平敲出右外野深遠飛球形成場地規則的二壘安打攻回1分，佛里曼遭敬遠。費班克斯這時因傷退場，由馬林魚右投菲利浦斯（Tyler Phillips）接替投球。史密斯吞三振，塔克擊出中間方向的再見安打，道奇最終以5比4贏球。

塔克再見安幫助道奇贏球。（美聯社）塔克再見安幫助道奇贏球。（美聯社）

總計山本由伸主投5局用87球，被敲5安包含1轟，失掉4分有3分自責，賞4次三振，丟4次保送是本季單場最多，賽後防禦率為2.87。山本靠隊友再見安逃過敗投。

大谷翔平全場5打數3安，進帳1分打點，跑回2分，賽後打擊率為0.278，整體攻擊指數（OPS）為0.898。這是「打者翔平」連2場交出3安猛打賞。

道奇27歲左投埃德（Jake Eder）後援1局無失分，收大聯盟生涯首勝。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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