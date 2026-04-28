自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今年首次掉分！ 教士火球男米勒中斷連34.2局無失分紀錄

2026/04/28 14:09

教士火球終結者米勒。（法新社）教士火球終結者米勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士火球終結者米勒（Mason Miller）今天後援1局失2分，這是他本季首次掉分，也中斷跨季連34.2局無失分紀錄。教士隊最終以9比7擊敗小熊。教士隊近21場17勝，球隊在4月份18勝5敗、勝率0.783，是教士隊史最佳。

米勒此戰在第9局領先4分的情況下登板，一上來連續被敲3安，包含小熊大物麥特‧蕭（Matt Shaw）敲出三壘方向滾地球形成內野安打，讓對手無人出局攻占滿壘。小熊隊先靠滾地球護送1分，米勒這時發生暴投再失1分，但米勒連續解決2人，守住戰果。

總計米勒後援1局用21球，其中有15顆好球，被敲3安，失掉2分，賞1次三振，這也是米勒本季首次失分，賽後防禦率從完美的「0」升至1.26。米勒此戰最快投到102.3英哩（約164.6公里）

大聯盟官網指出，米勒自去年美國時間8月6日起，連續34.2局沒有失分，這是自1961年以來的後援投手中，排史上第8長。

教士打線全場有14支安打，法蘭斯（Ty France）單場2安4打點，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）1安2打點，西茲（Gavin Sheets）有一發陽春砲。教士投手瓦茲奎茲（Randy Vásquez）先發5局失5分，收本季第3勝。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）4局失5分無關勝敗，布朗（Ben Brown）2局失1分非自責吞本季首唄。小熊全場有8安，日籍好手鈴木誠也單場2安，包含一發陽春彈貢獻1分打點，本季第5轟出爐；巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）則擊出一發滿貫砲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中