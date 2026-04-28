MLB》今年首次掉分！ 教士火球男米勒中斷連34.2局無失分紀錄

教士火球終結者米勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士火球終結者米勒（Mason Miller）今天後援1局失2分，這是他本季首次掉分，也中斷跨季連34.2局無失分紀錄。教士隊最終以9比7擊敗小熊。教士隊近21場17勝，球隊在4月份18勝5敗、勝率0.783，是教士隊史最佳。

米勒此戰在第9局領先4分的情況下登板，一上來連續被敲3安，包含小熊大物麥特‧蕭（Matt Shaw）敲出三壘方向滾地球形成內野安打，讓對手無人出局攻占滿壘。小熊隊先靠滾地球護送1分，米勒這時發生暴投再失1分，但米勒連續解決2人，守住戰果。

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總計米勒後援1局用21球，其中有15顆好球，被敲3安，失掉2分，賞1次三振，這也是米勒本季首次失分，賽後防禦率從完美的「0」升至1.26。米勒此戰最快投到102.3英哩（約164.6公里）

大聯盟官網指出，米勒自去年美國時間8月6日起，連續34.2局沒有失分，這是自1961年以來的後援投手中，排史上第8長。

教士打線全場有14支安打，法蘭斯（Ty France）單場2安4打點，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）1安2打點，西茲（Gavin Sheets）有一發陽春砲。教士投手瓦茲奎茲（Randy Vásquez）先發5局失5分，收本季第3勝。

小熊左投波伊德（Matthew Boyd）4局失5分無關勝敗，布朗（Ben Brown）2局失1分非自責吞本季首唄。小熊全場有8安，日籍好手鈴木誠也單場2安，包含一發陽春彈貢獻1分打點，本季第5轟出爐；巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）則擊出一發滿貫砲。

Cubs score the first run off Mason Miller since August 5, 2025. pic.twitter.com/FEdqFeDOvc — MLB （@MLB） April 28, 2026

Mason Miller's 34.2 inning scoreless streak comes to an end, but the Padres close out the win! pic.twitter.com/jQTsKWWOQo — MLB （@MLB） April 28, 2026

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