NBA季後賽》SGA繳31分、8助攻領軍 雷霆淘汰太陽連三季首輪橫掃

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部季後賽首輪G4，靠一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻31分領軍，以131：122力退太陽，系列賽4：0橫掃，將坐等湖人與火箭的勝方。

西部頭號種子雷霆展現衛冕決心，前3戰場均勝分20分，吉爾吉斯亞歷山大平均能攻下34.7分、8助攻，率隊順利取得聽牌優勢，「SGA」維持不俗手感，此役上半場繳出17分，加上霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注12分，團隊前兩節以高達61.4%的命中率，帶著75：67領先進入下半場。

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易籃後，太陽緊咬比分，一哥布克（Devin Booker）單節8投5中挹注12分，但雷霆在吉爾吉斯亞歷山大與霍倫格姆也輪流得手下，聯手助隊仍帶著106：98優勢進入決勝節。

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

末節雷霆在米契爾（Ajay Mitchell）與華勒斯（Cason Wallace）帶領下再拉出16：8一波流擴大領先，太陽雖靠布克頻頻輸出將分差縮小至個位數，「SGA」關鍵時刻罰球穩穩把握，率隊終場以9分差結束系列賽。

雷霆連三年在季後賽首輪橫掃對手，吉爾吉斯亞歷山大17投10中挹注31分、8助攻，霍倫格姆24分、12籃板，米契爾進帳22分，6助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）斬獲18分、12籃板。

太陽方面，布克貢獻全隊最高24分，布魯克斯與格林（Jalen Green）都有23分演出，吉萊斯皮（Collin Gillespie）進帳20分。

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