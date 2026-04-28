自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》SGA繳31分、8助攻領軍 雷霆淘汰太陽連三季首輪橫掃

2026/04/28 12:29

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部季後賽首輪G4，靠一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻31分領軍，以131：122力退太陽，系列賽4：0橫掃，將坐等湖人與火箭的勝方。

西部頭號種子雷霆展現衛冕決心，前3戰場均勝分20分，吉爾吉斯亞歷山大平均能攻下34.7分、8助攻，率隊順利取得聽牌優勢，「SGA」維持不俗手感，此役上半場繳出17分，加上霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注12分，團隊前兩節以高達61.4%的命中率，帶著75：67領先進入下半場。

易籃後，太陽緊咬比分，一哥布克（Devin Booker）單節8投5中挹注12分，但雷霆在吉爾吉斯亞歷山大與霍倫格姆也輪流得手下，聯手助隊仍帶著106：98優勢進入決勝節。

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

末節雷霆在米契爾（Ajay Mitchell）與華勒斯（Cason Wallace）帶領下再拉出16：8一波流擴大領先，太陽雖靠布克頻頻輸出將分差縮小至個位數，「SGA」關鍵時刻罰球穩穩把握，率隊終場以9分差結束系列賽。

雷霆連三年在季後賽首輪橫掃對手，吉爾吉斯亞歷山大17投10中挹注31分、8助攻，霍倫格姆24分、12籃板，米契爾進帳22分，6助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）斬獲18分、12籃板。

太陽方面，布克貢獻全隊最高24分，布魯克斯與格林（Jalen Green）都有23分演出，吉萊斯皮（Collin Gillespie）進帳20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中