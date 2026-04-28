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MLB》又炸裂！村上宗隆敲12轟登頂全壘打王 白襪單局灌7分逆轉天使

2026/04/28 13:36

〔體育中心／綜合報導〕今天對上天使的白襪，靠著日本強打村上宗隆發揮重砲本色，炸裂本季第12發全壘打獨居大聯盟全壘打王，更幫助球隊逆轉戰局，最終以8：7收下勝利，也拿下3連戰的開門紅。

天使在首局靠著高飛犧牲打先馳得點，2局上半特奧多西奧（Bryce Teodosio）與內托（Zach Neto）接連安打再送回2分，4上滿壘葛利森（Vaughn Grissom）也擊出高飛犧牲打，4：0暫時領先。

白襪打線前4局被天使先發科查諾維奇（Jack Kochanowicz）封鎖後，在5局下半一三壘有人的情況下，班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲出滾地球靠著腳程上壘，也護送跑者回來打破鴨蛋，但7局上半馬上就被索勒（Jorge Soler）的陽春砲給還了回來。

7局下半科查諾維奇因隊友失誤及被敲安後退場，也讓白襪開啟絕地大反攻，打線從中繼投手桑德林（Nick Sandlin）敲出兩安也挨了觸身球，將分差縮小至1分並攻占二三壘，迫使天使再換投手波梅蘭茲（Drew Pomeranz），一上來強碰重砲村上宗隆，而他也相中低角度92.9英里（約149.5公里）速球炸裂3分砲逆轉比數，這一轟擊球出速95.8英里（約154.2公里），仰角則高達48度。

白襪在「村神」炸裂之後，緊接在後的瓦加斯（Miguel Vargas）也相中速球「背靠背」開轟增添保險分，也讓白襪單局海灌7分，雖然天使在9局上展現韌性追回2分，差點又要翻車，不過仍收下這場比賽的勝利。

村上宗隆的這發高射砲，是他本季第12發全壘打，暫時獨居大聯盟全壘打王，此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從2015年Statcast系統啟用以來，成為第8支打出48度仰角以上還過牆的全壘打，此外村上在大聯盟前12支的長打通通都是全壘打，更是打破2016年南韓強打李大浩的紀錄，成為自1900年後最多。

村上宗隆今天炸裂3分砲，幫助白襪逆轉奪勝。（美聯社）村上宗隆今天炸裂3分砲，幫助白襪逆轉奪勝。（美聯社）

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