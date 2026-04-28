NBA季後賽》約基奇27分大三元 金塊力退灰狼成功續命追到2：3

約基奇（左）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕金塊今在西部季後賽首輪G5，靠當家MVP約基奇（Nikola Jokic）貢獻27分大三元，以125：113擺平灰狼，將系列賽追到2：3，在背水一戰成功續命。

西部第6種子灰狼前役在少了迪文森佐（Donte DiVincenzo）、愛德華茲（Anthony Edwards）兩位大將下，靠多桑姆（Ayo Dosunmu）從板凳殺出轟下43分，以112：96在系列賽取得3：1領先。無路可退的金塊賽前更傳出壞消息，防守大將戈登因左小腿拉傷無法上場。

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金塊上半場靠約基奇穿針引線貢獻13分、10助攻領軍，打完前兩節握有60：51領先，強森（Nikola Jokic）也有11分演出，J.穆雷（Jamal Murray）進帳10分，灰狼前兩節就發生14次失誤，但靠著19投9中的三分球緊咬比分，藍道（Julius Randle）14分為全隊最佳。

易籃後，金塊靠瓊斯（Spencer Jones）單節3投3中貢獻11分，率隊打出37：24攻勢，帶著22分領先進入末節，灰狼第三節外線手感盡失，單節7投2中，成為被拉開差距的關鍵。

明尼蘇達軍團末節展現韌性，以一波26：14開局，將分差縮小至10分差，金塊靠布朗（Christian Braun）外線破網、加上灰狼的失誤讓J.穆雷讓進2分，再度擴大領先，在勝負已定下灰狼也開始走馬換將，在無緣提前結束系列賽之下，備戰5月1日登場的第6戰。

約基奇15投9中拿下27分、12籃板、16助攻，完成本季第2次、生涯季後賽第23次大三元，J.穆雷挹注24分、4抄截，瓊斯進帳20分，強森拿下18分、6籃板、5助攻。

灰狼今天出現多達25次失誤種下敗因，藍道27分、9籃板、6助攻，多桑姆挹注18分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）13分作收。

約基奇。（法新社）

多桑姆（左）。（法新社）

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