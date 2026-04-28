日職》林安可敲深遠飛球可惜遭接殺、中斷連3場敲安 西武不敵火腿

林安可。（資料照，記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在主場面對日本火腿，台灣好手林安可扛先發第五棒左外野手。林安可全場4打數沒有敲安，西武獅最後以1比2輸球，西武中止近期2連勝，而日本火腿則是中止4連敗。

林安可面對本季曾飆出無安打比賽的火腿24歲大物左投細野晴希，首打席吞三振，第二打席敲中外野飛球出局。第7局林安可擊出中外野深遠飛球，仍被火腿中外野手卡斯楚（Rodolfo Castro）在全壘打牆前接殺出局。

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第9局下落後1分的西武獅反攻，面對火腿終結者柳川大晟，1出局後，西武洋砲卡納里奧（Alexander Canario）敲內野高飛球，火腿22歲新人三壘手大塚瑠晏發生守備失誤，讓西武攻占二壘。卡納里奧這時盜上三壘，林安可敲一壘方向平飛球被接殺。

林安可全場4打數沒有敲安，吞1次三振，賽後打擊率為2成26，中斷連3場有安打的表現。

卡斯楚今天成為火腿隊英雄，第5局擊出帶有1分打點的二壘安打，第9局敲出超前陽春砲，這是他本季第3轟；西武獅全場只有1支安打，就是首局靠長谷川信哉的陽春彈拿到1分。

細野晴希主投7.2局失1分無關勝敗，玉井大翔0.1局無失分摘本季首勝，柳川大晟1局無失分收本季第6次救援成功；西武先發投手渡邊勇太郎8局失1分無關勝敗，西武終結者岩城颯空1局失1分吞本季首敗。

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