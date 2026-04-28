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MLB》以為再見轟！大谷翔平助道奇逆轉勝 教頭宣布明天「只投不打」

2026/04/28 15:15

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單場3安猛打賞、進帳1分打點，包含第9局關鍵的二壘安打，道奇隊最後靠塔克（Kyle Tucker）的再見安打，最後以5比4逆轉擊敗馬林魚，道奇收下3連勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，大谷翔平明天將「只投不打」。

道奇隊第9局1出局攻占一、二壘，大谷翔平第9局擊出右外野深遠飛球，形成場地規則的二壘安打，這一球的擊球初速為109.5英哩，飛行距離為315英呎，仰角22度。道奇接著靠保送，2出局攻占滿壘，塔克擊出中間方向的再見安打，最終道奇逆轉勝。

這是「打者翔平」連2場猛打賞，賽後打擊率為2成78，整體攻擊指數（OPS）為0.898。

這場比賽也是道奇隊的日本文化主題日，羅伯斯賽後受訪表示，「翔平展現精彩的表現，我一度覺得他會在日本文化之夜擊出再見全壘打。這3天他的打席內容真的非常出色。」

大谷翔平明天將登板先發，對於是否以「投打二刀流」身分出賽，羅伯斯明確表示，「明天不會打擊。」這代表大谷翔平將專職「一刀」出擊。

「投手大谷」本季4場先發，拿到2勝、防禦率0.38，共投24局賞25次三振，被打擊率1成41，每局被上壘率為0.75。明天是大谷翔平本季首次「中5日」先發。

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