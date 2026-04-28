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體育 籃球 TPBL

TPBL》從被看輕到被看見！攻城獅明戰國王力拚晉級季後賽

2026/04/28 15:12

攻城獅推出球員漫畫肖像水洗短T。（球團提供）攻城獅推出球員漫畫肖像水洗短T。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅目前暫居TPBL聯盟第3名，若明天在主場打敗新北國王，將正式鎖定季後賽第三種子席次，球團號召球迷進場，見證球隊從「被看輕到被看見」的奮鬥歷程。

攻城獅今公布例行賽最後一波主題活動，「御嵿國際宅男打籃球主題週」將於4月29日、5月2日至5月3日震撼登場，本次主題週由御嵿國際冠名合作，對攻城獅而言，這次主題週不僅是一場跨界合作，更是一段跨越虛實、長達十年的尋根之旅，從漫畫中的竹北攻城獅隊被戲稱為「誤入叢林的兔子」，到今日新竹御嵿攻城獅暫居TPBL聯盟第三。若能於本週三主場取勝，將鎖定季後賽第三種子。

十年前，洪元建老師在《宅男打籃球》中創造了「竹北攻城獅」，其不被看好卻堅持戰鬥的精神，正是新竹御嵿攻城獅中文隊名的靈感來源，適逢漫畫迎來十週年最終回，雙方迎來第四次的深度合作，5月2日至3日入場贈品為限量「宅男打籃球戰報」，特別收錄漫畫第102至107話，帶領球迷重溫「竹北攻城獅隊」的奮鬥精神。商品部則推出第四彈聯名周邊，包含「漫畫經典畫面款」球衣（售價$1,580），以及由洪元建老師親手繪製的宅男應援短T，為漫畫肖像風格（售價$1,280）。

值得一提的是，本次除了有球員個人款應援毛巾外（售價$499），也首度推出「威森總教練」應援毛巾，象徵全隊上下皆將在本週展現漫畫中熱愛籃球的靈魂。另外攻城獅球團也跟宅男打籃球攜手推出聯名套組（售價$700），套組商品包含漫畫紀念小球、3張經典收藏球卡，將在宅男打籃球官方正版商城《東尼蛋》、賽事現場開賣。

除了周邊商品合作外，球團將漫畫經典橋段搬上現實賽場。5月2日至3日賽前將舉辦「蛙仔的一球入魂底角三分挑戰賽」，冠軍可獲得紀念小籃球及知名餐廳「鴨覓」招牌片皮鴨乙隻；中場遊戲則致敬主角隊伍「美又大早餐店」，球迷需在挑戰上籃的同時熟記餐點名稱，勝者可獲得價值$4,088的「鴨覓」母親節套餐。賽後活動同樣精采，週六將舉辦作者洪元建老師合照會，週日則由全隊球員進行擊掌會。攻城獅總經理張樹人表示：「無論你是看著漫畫長大的讀者，還是捍衛主場的獅紫軍，讓我們一起在例行賽最終戰，見證這份跨越十年的熱血緣分。」

攻城獅推出德魯款漫畫應援毛巾。（球團提供）攻城獅推出德魯款漫畫應援毛巾。（球團提供）

御嵿國際《宅男打籃球》主題週登場，攻城獅主場力拚晉級季後賽。（球團提供）御嵿國際《宅男打籃球》主題週登場，攻城獅主場力拚晉級季後賽。（球團提供）

攻城獅與宅男打籃球還有推出聯名套組，套組商品包含漫畫紀念小球、3張經典收藏球卡。（球團提供）攻城獅與宅男打籃球還有推出聯名套組，套組商品包含漫畫紀念小球、3張經典收藏球卡。（球團提供）

虛實交織的十年尋根之旅，攻城獅於宅男打籃球主題週推出復刻款球衣。（球團提供）虛實交織的十年尋根之旅，攻城獅於宅男打籃球主題週推出復刻款球衣。（球團提供）

致敬十年連載最終回，攻城獅推出漫畫經典畫面款球衣。（球團提供）致敬十年連載最終回，攻城獅推出漫畫經典畫面款球衣。（球團提供）

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