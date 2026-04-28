田徑》國訓獲企業贊助120萬 「跨欄女神」羅佩琳拚亞運有助力

羅佩琳（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕濰視眼科今天宣布贊助120萬元支持國訓中心外，並提供屈光矯正術式資源，成為台灣運動員追求卓越表現的堅實後盾，而過去為了訓練還得邊打工邊訓練的田徑「跨欄女神」羅佩琳，也感謝奮戰過程有企業贊助，讓她能專心為名古屋亞運備戰，同時在近視雷射矯正手術完成後，能更專注在場上的每個瞬間。

近視度數超過500度的羅佩琳，訓練和比賽都得換上隱形眼鏡，她今天在企業贊助國訓的記者會表示，其實帶隱眼上陣也會出現不少麻煩，像是隱眼移位或是訓練伴隨汗水造成雙眼不適，影響在場上表現，但她在2年前動手術一勞永逸，並在去年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目正式達到名古屋亞運參賽標準。

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除了在場上視野改善，羅佩琳也感謝企業一路相挺，畢竟過去還得邊打工邊練習，但她在亞運達標後，現在能專心在台中沙鹿國中訓練，希望在生涯首度穿上成人國家隊戰袍能有好表現，她粗估，如果一年訓練、比賽、治療，花費可望超過50萬。

為了備戰亞運，羅佩琳接下來要到日本靜岡、大阪參賽，6月參加新北國際田徑公開賽，還會到加拿大移地訓練，盼在與歐美高手較勁下，在最後階段激發出最好狀態。

濰視眼科今天宣布贊助120萬元贊支持國訓中心。（記者吳孟儒攝）

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